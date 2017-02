Boonen onvermoeibaar: na tweede etappe Oman reed hij weer 40 kilometer naar ploeghotel

Tom Boonen (Quick.Step Floors) eindigde woensdag op een 54e plaats in de tweede rit van de Ronde van Oman, op 2:50 van winnaar Ben Hermans. “Een lastig ritje”, stelde hij na afloop, “maar ik heb alles goed doorstaan.” Greg Van Avermaet, die negende eindigde, hield een goed gevoel over aan de eerste echte test.

Nog voor de start van de tweede etappe gaf Boonen al aan dat hij zich niet al te veel zorgen maakte over zijn valpartij in de sprint daags voordien. “Ik heb relatief goed geslapen, meer dan wat schaafwonden op rug en billen houd ik hier niet aan over. Ik ben wat stijf van de impact van die smak tegen de grond natuurlijk, maar dat wordt gewoon een dagje of twee extra afzien in de koers.”

Na afloop van de tweede etappe, die Ben Hermans won, stak hij zijn duim omhoog. “Alles goed verlopen”, klonk het kort. “Het was een lastig ritje, maar ik heb geen last gehad van die val. Ik voel me goed, het was wel ‘laf’ weer vandaag. Vochtig, dus dat maakte het wel extra lastig.”

Net zoals dinsdag besloot Boonen overigens om niet terug te keren met de bus naar het Grand Hormuz hotel in Muscat, maar de fiets te nemen, een tochtje van nog zo’n 40 kilometer, samen met enkele ploegmaten.

Van Avermaet: “Goed gevoel”

Greg Van Avermaet zag zijn BMC-ploegmaat Ben Hermans de zege meegraaien. Zelf eindigde hij op een negende plaats. “Ik ben blij voor Ben”, aldus de Waaslander, “hij wint niet zo vaak, dus dit zal hem zeker veel plezier doen.”

Van Avermaet (rechts) en Hermans voor de tweede etappe. Foto: AFP

“Ik ben heel tevreden over deze etappe”, oordeelde hij zelf, “dit is een zeer lastige en steile aankomst en het zijn toch vooral de jongens die iets minder gewicht meedragen die hier in het voordeel waren. Ik heb het wel geprobeerd, maar deze aankomst was net iets te zwaar voor mij. Toch eindig ik nog top tien en dat is toch een teken dat de conditie goed is. Ik ben zeker niet slechter in vergelijking met andere jaren”, klonk het geruststellend.

“Vorig jaar lag de aankomst voorbij de klim, nu erbovenop, dat scheelt een slok op de borrel en dus was het veel moeilijker om het af te maken. Ik heb het even geprobeerd op ongeveer 1 km van de meet, toen het even stil viel, maar ja, dat is een beetje gokken en geluk hebben ook. Ik sloeg wel een klein kloofje, kreeg vertrouwen, maar toen kwam die renner van Dimension Data over mij (Merhawi Kudus) en wist ik dat het voorbij was. Hij was ook al goed in Valencia en klimt goed. Dit was een eerste test voor mij, op een lastige aankomst en ik heb die goed doorstaan. Ik win niet, maar voel me wel goed en dit geeft vertrouwen met het oog op de komende koersen.”

“Deze zege is fijn voor Ben”, ging de olympisch kampioen verder. “Hij was al goed op dreef in de Ronde van Valencia en trekt hier de lijn gewoon door. Hij is een goed renner en kan hoog eindigen. Dit is een rittenkoers die binnen zijn mogelijkheden valt. Ik heb hem het hem al vaker gezegd dat hij op dit soort wedstrijden moet focussen, zoals de Ronde van Polen of hier in Oman en we gaan dit klassement zeker en vast verdedigen. Met deze conditie kan hij dicht eindigen, top vijf, op het podium of misschien zelfs deze rittenkoers op zijn palmares brengen.”