Jonge Schotenaar zet stap dichter bij Formule 1

Schoten - Hebben we na Stoffel Vandoorne binnen enkele jaren opnieuw een Belg in de Formule 1? De 17-jarige Gilles Magnus uit Schoten heeft er alvast zijn zinnen op gezet. Om zijn ambities kracht bij te zetten, heeft hij de overstap gemaakt van de Formule 4 naar de Formula Renault 2.0.

Magnus treedt zo in de voetsporen van Stoffel Vandoorne, de Limburger die voor het komende Formule 1-seizoen een zitje heeft bemachtigd bij McLaren Honda. De 17-jarige coureur uit Schoten mocht vorig seizoen het Franse kampioenschap in de Formule 4 op zijn naam schrijven. Ook stond hij in dertien van de zestien races op het podium, waardoor hij zich tot vicekampioen knokte.

In die discipline verdiende ook Vandoorne zijn strepen. De goede prestaties hebben indruk gemaakt bij hogere disciplines want Magnus mag nu een stapje hoger zetten. Hij heeft een stekje bij een team in de Formula Renault 2.0 veroverd.