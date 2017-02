Sporthal verrijst in de vorm van een schuur: “Landelijke karakter blijft bewaard”

Wuustwezel -

Volgens de plannen van het gemeentebestuur begint in het najaar de bouw van een gloednieuwe sporthal in de natuurlijke omgeving van het domein Koch in Gooreind (Wuustwezel). Bij het nieuwbouwproject horen ook een danszaal en een horecazaak. De sporthal krijgt de atypische vorm van een schuur, zodat het gebouw in de omgeving past.