Ze at 11.000 calorieën per dag, maar zo ziet ze er nu uit

De Amerikaanse Tiffaney Anderson (26) at tot voor kort veel fastfood, goed voor gemiddeld 11.000 calorieën per dag en een gewicht van bijna 190 kilogram. Maar de jonge mama kreeg een kleine beroerte en gooide haar levensstijl drastisch om. Vandaag is ze maar liefst 107 kilogram lichter.

Tiffaney had een slechte jeugd en zocht troost in fastfood. “Ik had echt een helse jeugd. Toen ik afstudeerde aan de middelbare school en de universiteit was ik dakloos. Thuis werd ik emotioneel en fysiek mishandeld. Op school werd ik uitgelachen. Ze noemden me een gestrande walvis. Het deed pijn en leidde ertoe dat ik nog meer at. Ik zat in een verschrikkelijke vicieuze cirkel”, klinkt het in een reactie aan Metro.

Maandelijks spendeerde ze 600 dollar (565 euro) aan calorierijke snacks. Eén keer kreeg ze daarbovenop zelfs een visa-afrekening van 1.600 dollar (1.506 euro). Ook de drankjes die de mama van twee bij haar eten bestelde, waren allesbehalve gezond. Ze koos steeds voor frisdrank. Tijdens haar tweede zwangerschap sloeg het noodlot toe: Tiffaney was zes maanden ver en kreeg een kleine beroerte. Daarna besloot ze anders te gaan leven.

Woman who once ate 11,000 calories of fast food a day loses 17 stone https://t.co/zQtcs24BUz — Metro (@MetroUK) 13 februari 2017

In 2015 liet ze een sleeve gastrectomie uitvoeren, een operatie waarbij het maagvolume met 25 procent wordt verkleind. Een jaar later volgde een meer ingrijpende bypass. Vandaag is Tiffaney 107 kilogram lichter en nauwelijks herkenbaar. De operaties waren mijn enige opties, maar het was niet makkelijk. Ik ben blij dat ik ben afgevallen, maar ik voel me nog steeds heel onzeker. Er blijft veel overtollige huid achter”, zegt ze. De vrouw hoopt dat ze het vel ooit kan laten wegnemen en heeft een crowdfundpagina gemaakt om zich financieel te laten steunen.