Australische politie slaat oud-zwemkampioen even in de boeien

De gewezen Australische zwemvedette Grant Hackett is woensdag opgepakt door de politie van Brisbane. Na enkele uren werd hij weer vrijgelaten. Hackett sukkelt al enkele jaren met een alcoholverslaving.

Het was de vader van Hackett die de politie had verwittigd dat zijn zoon “een crisis” doormaakte in hun huis in Gold Coast nabij Brisbane. De tweevoudig olympisch kampioen op de 1.500 meter (in 2000 en 2004) had veel te veel gedronken en gedroeg zich agressief.

“Grant heeft een medisch probleem en dat speelde vanmorgen op. Hij was buiten zichzelf, veranderde plots van humeur. Je kan het omschrijven als een depressie”, vertelde vader Hackett aan de verzamelde pers.

Een tiental maanden geleden kwam Hackett al eens negatief in het nieuws toen hij tijdens een vlucht naar Adelaide een passagier in de tepels had geknepen. Hij sloeg daarna mea culpa en kondigde aan hulp te zullen zoeken om van zijn alcoholverslaving af te raken.

Hackett, 36, stopte na de Spelen van 2008 in Peking met competitiezwemmen. Hij raakte daarna verwikkeld in een vechtscheiding en belandde in 2014 in een gespecialiseerd centrum om af te kicken van een verslaving aan slaappillen.

In 2015 probeerde Hackett het opnieuw als zwemmer, in de hoop zich te plaatsen voor de Spelen in Rio, maar dat mislukte.