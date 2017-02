Met Silence heeft Martin Scorsese eindelijk zijn passieproject gerealiseerd. Het is een indrukwekkend epos van menselijke gruwel en ­goddelijke stilte.

“Hoe verklaar ik dat God zwijgt bij zoveel lijden?” Wanneer de vraag in Silence klinkt, hebben we al gezien hoe mensen in warmwaterbronnen worden verbrand of worden gekruisigd in zee, tot de opkomende ...