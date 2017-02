Twitter hard voor Telenet: "Nu weet ik waarom we de laatste 2 jaar 3 prijsstijgingen kregen"

In de nasleep van de PubliPart-affaire lekten dinsdagavond ook de bedragen die enkele politici krijgen/hebben gekregen voor een zitje in de adviesraad van Telenet. Enkele uren later kondigde Siegfried Bracke (N-VA) aan dat hij uit die adviesraad stapt. Maar het kwaad was al geschied, en vooral de Kamervoorzitter wordt sindsdien hard aangepakt op sociale media. Een greep uit de honderden Twitter-reacties:

De volgende #rodeneuzendag van VTM is ten voordele van @sthbracke om hem uit de armoede te redden. #Telenet — De opiniemaker (@Deopiniemaker) 15 februari 2017

In serie "#Bracke verhalen", kon deze tellen hé @Telenet?

Vertelde het thuis, en zelfs de #wifi ging plat. — Jean Knaepen (@shootpetoet) 15 februari 2017

@ienouwen @ludwigbollaerts En Telenet investeerde in mijn weten niet in chemische wapens. — Edwin Colebunders (@edwinaarschot) 15 februari 2017

Nu weet ik waarom we de laatste 2 jaar 3 prijsstijgingen kregen. #telenet #ikwilmijngeldterug #Enwijmaarminderboterhammeneten — Delphine (@Choupettista) 15 februari 2017

Ik geraak weer niet ingelogd op een @Telenet #homespot. Zeg @sthbracke , kan je dat eens bespreken op die boeiende vergadering ? #graptje he — Vincent (@vvanneste) 15 februari 2017

Ontslag @sthbracke bij Telenet lijkt op gedrag kind dat met hand in koekjestrommel wordt betrapt. #ikzalhetnietmeerdoenmama — Steven Creyelman (@StevenCreyelman) 15 februari 2017

Mensen die de hoge abonnementsprijzen bij telenet toeschrijven aan Bracke .... pic.twitter.com/t50eTTSI6R — Etiennesson (@mxbiker85) 15 februari 2017

Zou het kunnen dat @sthbracke altijd SOS bleef en de NVA infiltreerde, zoals een oude Stasi-sleeping-cell-spion? #telenet #publiPart — Pascal (@PascalSyn) 15 februari 2017