Dit is de volledige deelnemerslijst van de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen

Dit jaar strijden maar liefst 168 vrouwen voor de zege in de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen. Het deelnemersveld is er één om van te snoepen. Met de Deense wereldkampioene Amalie Dideriksen, de Nederlandse Kirsten Wild en de Finse Lotta Lepistö komt het volledige podium van het voorbije wereldkampioenschap in Qatar aan de start. Vanuit Belgisch oogpunt zijn alle ogen gericht op Jolien D’hoore die van het Vlaamse voorjaar, te beginnen met de Omloop Het Nieuwsblad, een hoofddoel maakt.