Brusselse aanslagen zetten mensen aan de fiets te nemen

Brussel - Nooit eerder telde fietsorganisatie Pro Velo zoveel fietsers in het Brussels Gewest. Vorig jaar werden tijdens de telmomenten in januari, mei, september en november, tussen 8 en 9 uur, gemiddeld 278 fietsers op weg langs 26 telpunten in de hoofdstad, en dat is het hoogste aantal sinds de start van het Fietsobservatorium in 1999. In vergelijking met 2015 gaat het om een stijging met 30 pct: toen waren er gemiddeld 214 fietsers per uur. De aanslagen in Brussel van 22 maart hebben volgens Pro Velo de cijfers beïnvloed.

Uit de resultaten blijkt dat er na 22 maart veel nieuwe fietsers geteld werden op de punten langs de bij de aanslagen getroffen metrolijn. In mei 2016 waren liefst 50 procent meer fietsers dan in mei 2015. Die trend zette zich later ook door, want in september 2016 waren er 52 procent meer fietsers dan een jaar daarvoor. De laatste tellingen, uit november 2016, tonen een terugval - toen waren er slechts 4 procent meer fietsers.

Het drukste telpunt is Merode, met 760 fietsers per uur. Daarna volgen Kunst-Wet met 692 fietsers, en de Kroonlaan met 555 fietsers.

Mannen voelen zich nog altijd meer thuis op de fiets dan vrouwen (respectievelijk 65,8 procent en 34,2 procent), maar het aantal vrouwelijke fietsers is in 2016 met 3,8 procent gestegen.

“Hopelijk zetten deze resultaten druk op Brusselse politici om meer in te zetten op fietsinfrastructuur”, stelt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). “Het motiveert ons in elk geval om te blijven werken aan de aanleg van 80 kilometer afgescheiden fietspaden tegen 2020.”

