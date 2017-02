Limburg United ongeslagen naar bekerfinale?

Op het de 20ste speeldag van de EuroMillions League is het uitkijken of Limburg United enerzijds wint bij rode lantaarn Luik en anderzijds ongeslagen en met 7 op 7 in 2017 zondag naar de bekerfinale trekt? Coach Brian Lynch, die samen met sports-director Odell Hodge en enkele sponsors een korte business trip maakte naar New York en een NBA wedstrijd bijwoonde, landde deze ochtend opnieuw in België.

Limburg United is de enige ploeg in de EuroMillions League die in 2017 nog niet verloor. Vier dagen voor de bekerfinale in Vorst en versus Oostende reizen de Limburgers vanavond naar Luik. Bij de rode lantaarn gaat Limburg United op zoek naar een zevende opeenvolgende zege. Hans Vanwijn (knie) is onzeker, maar zou fit geraken voor de bekerfinale. Charleroi, waar Alex Libert (kuit) en Jevohn Shepherd (voetzool) onzeker zijn, kan mits winst in Brussels zich naast Antwerp Giants op de tweede plaats nestelen. De Spirous moeten dan wel hopen dat een tegenwoordig vierkant draaiend Antwerp Giants, zonder Dorian Marchant (rug), onderuit gaat in Bergen. De Henegouwers presenteren met Garlon Green een nieuwe Amerikaanse forward. Leider Oostende reist vanavond naar Leuven Bears en Kangoeroes Willebroek, zonder wil versus Okapi Aalstar bevestiging brengen van de knappe derbywinst in Antwerpen.

Al 25 Limburgse autobussen naar Cupfinale

Voor het eerst in de 64-jarige geschiedenis van de Beker van België kwalificeerde zich met Limburg United een club uit de provincie Limburg voor de Cupfinale. De kaap van de 1.350 Limburgse fans (25 autobussen) is reeds overschreden en de club maakt zich sterk om zondag met minstens 1.500 fans naar Vorst Nationaal af te reizen. Bij Oostende zijn 1.000 verkochte tickets in het vizier. Momenteel zijn al 5.000 tickets voor de bekerfinale de deur uit. Oostende en Limburg United kampen zondag (15 uur) in Vorst Nationaal voor de Bpost Cup. Voor info en tickets: www.bpostcup.be.