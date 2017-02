Je altijd al afgevraagd wat dat laagje vloeistof op je yoghurt is?

Eet je 's morgens graag een potje yoghurt, maar vervult het laagje vloeistof erop je met afschuw? Heel wat mensen gieten het daarom onverbiddelijk weg. Maar is dat wel zo'n goed idee en wat is het juist?

Het antwoord is eenvoudig en hoeft je niet langer met afgrijzen te vervullen. Volgens de culinaire website Cooking Light is het laagje vloeistof simpelweg wei, het restproduct dat ontstaat na het stremmen van de melk. Het scheidt zich van nature af van de yoghurt en vormt er een waterachtig laagje.

Hoewel heel wat mensen het maar vies vinden, wordt toch aangeraden het door de yoghurt heen te mengen want het zou een bron aan proteïnen bevatten. Ook de smaak ervan zou best meevallen, maar wel een beetje scherp en zuur zijn. Schudden voor gebruik kan ook een oplossing zijn als je er liever niet mee wordt geconfronteerd, maar toch de goeie stoffen binnen wilt krijgen.

