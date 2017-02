Vrienden en familie blijven verweesd achter: “Het waren zo’n levensgenieters”

Wuustwezel / Sint-Katelijne-Waver - Twee doden en drie zwaargewonden van wie er twee voor hun leven vechten. Dat is de vreselijke balans van een verkeersongeval op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver. Een auto waarin vijf studenten zaten, kwam naast de rijbaan terecht en reed te pletter tegen enkele geparkeerde auto’s en de verkeerslichten. De twee dodelijke slachtoffers zijn allebei 18 en afkomstig uit Wuustwezel.

Het avondje uit van de vijf jongeren, die allen studeren aan de Thomas More Hogeschool in Sint-Katelijne-Waver, liep gisterochtend dramatisch af. “Ze waren naar een studentenfuif geweest in café PaNique ...