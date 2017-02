“Belgische leger investeert miljarden in nieuwe toestellen, maar heeft geen geld voor personeel”

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) kondigde aan miljarden te willen investeren in defensie. Zo zouden er fregatten, gevechtstoestellen en gepantserde voertuigen bijkomen. Enige probleem: er is geen geld voor personeel om die toestellen te bedienen.

Het is de militaire vakbond ACMP die aan de alarmbel trekt. “Door de pensioenhervorming zullen er in de toekomst weinig jonge militairen zijn. Zelfs wanneer het materiaal er is, hebben we onvoldoende of te oude mensen om dat nieuwe materiaal te bemannen. Met als gevolg dat de operationaliteit van de eenheden zienderogen achteruit zal gaan”, aldus Roger Housen van de ACMP tegen de VRT redactie. Housen noemt het leger zelfs een “oud mannekesleger”.