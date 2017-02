Heerlijk lenteweer: vandaag tot 16 graden!

Brussel - Woensdag is het meestal zonnig, maar soms ook enkele wolkenvelden. De zeer zachte maxima liggen tussen 11 en 16 graden. Donderdag vooral in het zuidoosten lichte regen, elders meestal droog bij maxima van 9 tot 12 graden. De rest van de week vaak wisselend bewolkt en overwegend droog met maxima rond 9 à 10 graden.

Woensdag zijn de opklaringen vaak nog breed maar soms verwachten we ook enkele wolkenvelden. Het blijft overal droog en het is zeer zacht met maxima van 11 tot lokaal 16 graden.

Donderdag is het vooral over de zuidoostelijke landshelft zwaarbewolkt met soms lichte regen. Elders is er kans op een bui maar blijft het vaak droog met eventueel enkele opklaringen. Maxima rond 12 graden.

Vrijdag is het droog maar hangen er wolkenvelden, met hier en daar soms wat zon. Het wordt ook opnieuw wat kouder met maxima die schommelen rond de 9 graden. Zaterdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt maar blijft het droog en halen we 10 graden. Van zondag tot dinsdag is het veelal zwaarbewolkt met soms wat regen.

(belga)