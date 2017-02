Nico Rosberg wint Laureus Award voor 'doorbraak van het jaar'

F1-wereldkampioen Nico Rosberg heeft in Monaco de Laureus World Sports Award voor 'Breakthrough of the year'.

Rosberg veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 en dat leverde hem gisteren tijdens de 'Laureus World Sports Awards' de award voor 'Doorbraak van het jaar' op.

Nico Rosberg haalde het in zijn categorie onder meer van voetbalclub Leicester City en het nationale elftal van Ijsland dat op Euro 2016 de kwartfinale haalde. In het verleden wonnen ook F1-piloten Daniel Ricciardo (2015), Jenson Button (2010) en Lewis Hamilton (2008) dezelfde prijs.

Ook het Mercedes F1 team was voor het derde jaar op rij genomineerd in de categorie 'team van het jaar'. Het Amerikaanse honkbalteam Chicago Cubs ging echter met de award lopen nadat ze voor het eerst in 108 jaar de World Series baseball wonnen.

