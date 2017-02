Strijd Matthias (11) motiveert school extra voor acties Kom Op Tegen Kanker

Walem - Op Valentijn is in basisschool De Zonnebergen in Walem (Mechelen) het startschot gegeven voor de derde Kom Op Tegen Kanker-actie. Dat Matthias (11), een van hun leerlingen, zelf herstelt en revalideert van een tumor maakt de motivatie alleen maar groter.

Ouders en sympathisanten kregen dinsdag bij de start van de schooldag een koffie of een thee met een culinaire praline aangeboden. Die was gemaakt door papa en sterrenchef Axel Colonna Cesari van restaurant Centpourcent in Sint-Katelijne-Waver. Meer dan 300 leerlingen lieten het Kom Op Tegen Kankerlied weerklinken, terwijl ballonnen werden opgelaten als teken van hoop. Deze school pakt het groot aan. Een vijftiental leerkrachten fietsen tijdens het Hemelvaartweekend mee de 1000km tegen kanker.

Leerling Matthias motiveert hen extra. “We kregen van heel dichtbij te maken met de verschrikkelijke realiteit dat kanker ook kinderen treft. Een van onze leerlingen werkt momenteel moedig aan zijn revalidatie en herstel. De positieve manier waarop hij dat doet, is een voorbeeld voor ons allemaal”, zegt juf Else Van Doorslaer.

"Kanker, dat is het laatste wat je bij je kind verwacht"

Bij de tiener werd in december 2015 een tumor onderaan zijn voetje vastgesteld. Wat aanvankelijk een onschuldige cyste leek, bleek uiteindelijk om kanker te gaan. “We reageerden vol ongeloof. Kanker, dat is het laatste wat je bij je kind verwacht. Van de ene dag op de andere werd ons leven een rollercoaster”, vertelt zijn mama Patricia. Vrijwel onmiddellijk werd de behandeling van de tumor opgestart, ze loopt nog tot aan de zomervakantie.

Ondertussen kan Matthias een groot deel van de lessen gelukkig opnieuw in de klas volgen. Al heeft hij nog een lange weg af te leggen. “Met onze acties willen we hem, zijn familie en iedereen op school die met kanker wordt geconfronteerd een hart onder de riem steken”, stelt Else Van Doorslaer. Zoveel warmte weten de ouders van Matthias heel erg te waarderen. “De steun en solidariteit die wij vanaf het begin in De Zonnebergen mochten ervaren, is onbeschrijfelijk”, zegt zijn moeder.

Om mee te doen aan de 1000km tegen kanker moet de school de komende maanden 10.000 euro zien in te zamelen. Zo houdt De Zonnebergen op zaterdag 25 maart een zangavond waarop ze ouders en sympathisanten uitnodigt. Oud-leerling Clara Cleymans leidt deze samenzang. Tickets kosten tien euro.

Op vrijdag 28 april houden ze in Walem ook een miniversie van de 1000km. Dan rijden de leerlingen in de straten van het dorp al hun derde editie van ‘De Zonnebergen tegen kanker’. Vorig jaar fietsten de schoolkinderen, van de jongste peuters tot de oudste leerlingen, meer dan 3000 kilometer bij elkaar. Dat leverde meer dan 4000 euro op. “Ons team is ervan overtuigd dat wij met deze actie van De Zonnebergen en nog warmere school maken”, klinkt het.

