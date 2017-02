Mechelaars klinken op de beste burgemeester

Mechelen - Een paar honderd Mechelaars hebben dinsdagavond op de Grote Markt geklonken op de verkiezing van Bart Somers (Open Vld) tot beste burgemeester ter wereld. Door te trakteren, wilde hij die titel symbolisch delen met de inwoners van zijn stad.

Maandagavond raakte bekend dat de City Mayors Foundation ‘the 2016 World Mayor Prize’ uitreikt aan Somers. Hij krijgt die door zijn beleid rond de integratie van immigranten en de opvang van vluchtelingen. “Jullie herinneren zich vast nog allemaal, zeker zij die ouder dan twintig zijn, dat onze stad een verleden meetorst dat niet zo positief was. Wij hebben dat samen veranderd. In tijden van problemen, onzekerheid, polarisatie en terreur zijn wij een stad van hoop”, zegt de Mechelse burgemeester.

“Vanuit heel Europa, zelfs vanuit de hele wereld, komen ze naar jullie kijken. Om te zien hoe wij met 138 nationaliteiten één gemeenschap zijn. Meer dan ooit durven wij zeggen dat het glas halfvol en niet half leeg is”, geeft hij aan. Het viel bij enkele aanwezigen wel op dat de nieuwe Mechelaar niet echt sterk vertegenwoordigd was op de drink.

"Met trots de eretitel Maneblusser dragen"

Bart Somers benadrukt dat de erkenning niet enkel zijn persoonlijke verdienste is. “Het is een prijs van ons allemaal. Ik wil drie groepen bedanken: alle mensen van welke politieke kleur ook die de voorbije jaren hebben meegewerkt aan onze stad, het beste ambtenarenkorps van de wereld en de derde groep dat zijn de mannen en vrouwen, de jongens en meisjes die met trots de eretitel Maneblusser dragen. Dat zijn jullie die elke dag deze stad meemaken”, zegt de burgervader. Die woorden leverden hem een applaus op.

Somers trakteerde de aanwezigen op een glas. Niet met geld uit de stadskas, maar met eigen middelen en sponsoring. Die geste wisten gisteravond een paar honderd Mechelaars te appreciëren. “Dit is een bijzonder evenement dat wij niet elke dag meemaken. Een provinciestadje dat zo’n eretitel krijgt. Het mag gezegd worden, onze burgemeester doet dat goed. Je kan natuurlijk over alles zeuren”, zegt Marc Bourgeois, geboren en getogen Mechelaar. “Op de Grote Markt nog wel”, zegt zijn echtgenote Denise Moulart. Zij zagen de stad in positieve zin evolueren. “Vroeger durfde je na acht uur ’s avonds de straat niet meer op”, stelt ze. “Ook als multiculturele stad is de verandering merkbaar. Conflicten zoals je die elders ziet, heb je hier niet”, geeft Marc aan.

"Vereerd hier te mogen wonen"

Ariane Vandenhouten en Linda Van Doorn, twee vriendinnen, zijn trotse Mechelaars. “We zijn hier om onze burgemeester te steunen. Als je ziet hoe mooi onze stad is geworden. Kijk gewoon eens rond op de Grote Markt hier”, klinkt het. Stefanie Gielissen en haar vriend Didier Debonnet verhuisden twee jaar geleden vanuit Leuven naar de wijk Nekkerspoel. “Wij wonen hier heel graag. We hebben hier ook nog een betaalbare woning gevonden met nog een beetje werk aan. Nu onze burgemeester tot beste ter wereld werd verkozen, ben ik vereerd in deze stad te mogen wonen”, vertelt Stefanie. Haar vriend Didier maakte de klik tijdens een dagje shoppen. “Het was opvallend hoe aantrekkelijk Mechelen geworden was. Vanaf dat moment hebben we ze mee opgenomen in onze zoeklijst voor een huis”, zegt hij.