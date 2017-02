Antwerps waterpretpark eindelijk echt uit de startblokken

Deurne - De Antwerpse gemeenteraad keurt maandag de definitieve verkoopsvoorwaarden goed voor het bovenlokaal recreatief zwembad in Deurne. “We hopen dat er zo snel mogelijk met de bouw gestart kan worden”, zegt schepen van Sport, Ludo Van Campenhout (N-VA).

Het Antwerpse stadsbestuur zet maandag een belangrijke stap in de realisatie van het bovenlokaal recreatief zwembad in Deurne. Op de gemeenteraad staan de definitieve verkoopsvoorwaarden op de agenda, voor de bouw van het zwembad en bijhorende parking aan de Ruggeveldlaan. Ook de basis voor de gebruikersovereenkomst met de toekomstige koper ligt ter stemming voor. Na de goedkeuring op de gemeenteraad kan AG VESPA de marktbevraging officieel lanceren, en dan kan het snel gaan. “In september willen we de knoop doorhakken en het project gunnen”, zegt schepen van Sport, Ludo Van ­Campenhout (N-VA). “Dan hopen we dat er zo snel mogelijk tot de bouw van het recreatief zwembad kan worden overgegaan.”

Van Campenhout maakt zich sterkt dat verschillende kandidaat-kopers zullen intekenen. Hij reageert daarmee op de kritiek dat de deal met ­Studio 100 voor een nieuwe Plopsaqua al beklonken zou zijn. “Ja, ik het met Studio 100 gesproken, maar ook met andere grote spelers”, zegt de sportschepen. “Namen ga ik niet noemen, maar we volgen de gangbare procedures en zullen alle ingediende projecten even grondig bekijken.”

Schaatsbaan

Naast een nieuw zwemcomplex komt er op de Ruggeveldlaan ook een nieuwe ijsbaan. “Dat dossier zijn we nu aan het voorbereiden en ook dat moet snel gebeuren”, weet Van Campenhout. “De schaatsbaan moet gekoppeld worden aan het nieuwe zwembad, zodat de warmte die vrijkomt bij het maken van het ijs, gebruikt kan worden om het zwembad te verwarmen. De schaatsbaan willen we zeker tot april 2018 openhouden. Als het kan langer. Ook tijdens de werken aan het zwembad, maar eerst moeten we nog bekijken of dat haalbaar is.”