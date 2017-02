12.000 extra plaatsen op Antwerpse trams

Antwerpen - Vervoersmaatschappij De Lijn creëert in twee jaar tijd 12.000 extra plaatsen op trams in Antwerpen. Dat gebeurt dankzij de ingebruikname van de nieuwe Albatros-voertuigen. De Vlaamse regering plant ook een recordinvestering in fietspaden.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de eerste minister zijn die in zijn regeerperiode meer dan een miljard euro investeert in het openbaar vervoer. “In de periode 2014-2019 investeren we in Vlaanderen 1,2 miljard euro. Daarvan zal 816 miljoen euro vanaf nu tot het einde van de regeerperiode in 2019 worden uitgegeven”, zegt Ben Weyts. “In Antwerpen investeren we onder meer in de Noorderlijn, een tramverbinding van het Eilandje met het Centraal Station en het stadscentrum. We investeren ook in vlotte overstapmogelijkheden tussen de auto, de trein, de bus en de fiets. Daarvoor nemen we onder meer de stationsomgeving van Mechelen onder handen.”

Albatros-trams

Een van de meest spectaculaire resultaten van Weyts’ mobiliteitsbeleid is de toename van het aantal zitplaatsen op trams in Antwerpen. Dat komt door de ingebruikname van nieuwe Albatros-trams, die sinds september 2015 in Antwerpen rijden. “Op de Albatros-trams die nu in Antwerpen rijden, zijn 11.606 plaatsen”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn in Antwerpen. “Na de zomer komen daar in enkele maanden tijd nog eens 4.438 plaatsen bij, omdat er dan veertien nieuwe Albatrossen in gebruik worden genomen.”

De Lijn zal in twee jaar tijd met behulp van Vlaams overheidsgeld dus 16.044 nieuwe plaatsen op trams in de stad Antwerpen creëren. “Netto gaat het om 11.994 plaatsen, omdat er ook enkele oude trams uit dienst zijn genomen”, zegt Van de Vreken.

Aanleg van fietspaden

Ben Weyts investeert ook in nieuwe fietsinfrastructuur. “Het investeringsbudget voor de fiets ligt dit jaar 25% hoger dan in 2015”, zegt Ben Weyts. “We gaan tot het einde van de regeerperiode in 2019 nog 300 miljoen euro extra in fietspaden investeren.”

De focus ligt op tachtig nieuwe fietssnelwegen – of delen daarvan – en het wegwerken van ‘missing links’, zodat fietspaden ook naast, boven of onder autowegen doorlopen. “We gaan die cruciale hiaten eindelijk aanpakken en zo de aantrekkingskracht van de fiets sterk verhogen”, zegt Weyts.