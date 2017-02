VIDEO. Van Echelpoel breekt ook potten bij noorderburen dankzij parodie op clip

Na Vlaanderen valt ook Nederland in katzwijm voor ‘dien gladde aap, met zenne geile blik en zijn vettig haar’. Nederlandse radiostadions pikken de Kempense hit Ziet Em Duun van Van Echelpoel gretig op. Frontman Tijs Vanneste (37) verdeelt zijn tijd tussen musiceren en tatoeëren.

“Ik hem mijn zwarte broek aan en een klodder gel in mijn haar”, zingt Ruud de Wild. Die populaire Nederlandse radio-dj lanceerde vorige week een verbazend goed gemaakte parodie op de clip van Ziet Em Duun. Alsof de Kempense bard Jef Van Echelpoel een Nederlandse broer heeft.

“Ik vind de parodie geweldig goed gedaan”, bekent Tijs Vanneste, alias Jef Van Echelpoel. “Ruud de Wild speelde zelfs scènes uit onze videoclip na. Details zoals de kleuren uit de clip en de pruik die hij draagt, kloppen helemaal. Ik stel vast dat hij hier ernstig werk van heeft gemaakt. Ferm!”

De parodie bewijst dat Van Echelpoel ook in Nederland furore maakt. “De promotie en airplay van Ziet Em Duun lopen inderdaad lekker bij onze noorderburen. En neen, we gaan het lied niet vertalen. Hollanders verstaan blijkbaar ook het Algemeen Dessels waarin ik zing (lacht). In Kempens zit tenslotte een snuifje Brabants.”