Edegemse schepen: “Oei, ik zetel in een intercommunale en word daarvoor betaald”

De discussie van de jongste dagen heeft Edegems schepen Peter Verstraeten, bevoegd voor Financiën, Ruimtelijke Ordening en Rechtszaken, erg verbaasd. “Ik acht intercommunales zeer nuttig voor de uitvoering van het beleid. Het is normaal dat je daarvoor betaald wordt. En het verbaast me dat nationale partijvoorzitters nu de vermoorde onschuld spelen.”

Ik durf het amper bekendmaken, maar ook ik heb een betalende bestuursfunctie in een intercommunale. Wat mij vooral stoort bij de reacties op de saga in Gent is de gespeelde onwetendheid.

Ik begin even ...