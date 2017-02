David Goffin speelt vandaag zijn eerste wedstrijd in Rotterdam

David Goffin (ATP 11), het derde reekshoofd in Rotterdam, begint woensdag om 11u00 aan het ATP-toernooi in Rotterdam (hardcourt/1.724.930 euro) tegen de Rus Andrey Kuznetsov (ATP 54).

Goffin speelde al twee keer met succes tegen Kuznetsov, maar beide ontmoetingen dateren van enkele jaren geleden. In de Challenger van Palermo in 2009 won Goffin in drie sets (6-7 (4/7), 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3)). Op de Challenger van Dortmund in 2011 was de Luikenaar in twee sets te sterk (6-3 en 6-4).

Bij een zege neemt Goffin het in de tweede ronde op tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 57). Die schakelde maandag al de Duitser Florian Mayer (ATP 46) uit in twee sets (7-5 en 7-6 (7/3)).

In het dubbelspel speelt Goffin eveneens woensdag zijn eerste partij. Aan de zijde van de Spanjaard Fernando Verdasco ontmoet hij het Pools-Braziliaanse duo Lukasz Kubot en Marcelo Melo, het vierde reekshoofd in Rotterdam.