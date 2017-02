Onderzoek naar Harrison Ford die per ongeluk over Boeing 737 vloog met privévliegtuig

De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar Harrison Ford. Dat meldt NBC News. De 74-jarige acteur was maandag met zijn privévliegtuigje rakelings over een passagiersvliegtuig met 116 mensen in gevlogen. “Een gevaarlijke situatie.”

De ‘Indiana Jones’-acteur was onderweg met zijn Aviat Husky, zoals hij zo vaak deed, want de man is een ervaren piloot. De gevolgen voor Ford zijn afhankelijk van het onderzoek. De straffen kunnen gaan van een simpele waarschuwing tot het afnemen van zijn vliegbrevet.

“Per ongeluk op de taxibaan geland”

Hij had maandag de instructie gekregen van de luchtverkeersleiding om te landen op de landingsbaan 20-L op de John Wayne Airport in de Amerikaanse staat Californië. Toen liep het mis. De acteur landde op een taxibaan in plaats van de landingsbaan en vloog daarmee rakelings over een Boeing 737 met 110 passagiers en 6 crewleden aan boord.

Er raakte niemand gewond bij het incident. De American Airlines vlucht 1546 kon veilig vertrekken naar zijn bestemming in Dallas. Ford, die duidelijk geschrokken was, vroeg meteen aan de luchtverkeersleiding “of het normaal was dat het vliegtuig onder hem vloog”. Het antwoord was “nee”.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de acteur in de problemen komt tijdens het vliegen. In 1999 crashte de helikopter waarin Ford vloog tijdens een vliegles. In 2000 moest de acteur een noodlanding maken op Lincoln Municipal Airport in Nebraska. Ford crashte in 2015 in Santa Monica nadat de motor van zijn vliegtuigje was uitgevallen. Toen brak hij zijn arm en liep hij enkele verwondingen op.