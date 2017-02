Vermoorde Shashia (20) wordt vrijdag herdacht

Moordverdachte John V. (25) uit Antwerpen blijft in de cel. Zijn advocaten lieten de zitting van de raadkamer gisteren uitstellen. De afscheidsplechtigheid van Shashia Moreau (20) vindt vrijdag plaats in Heist-op-den-Berg.

“We hebben meer tijd nodig om het dossier door te nemen en te bespreken met onze cliënt”, zegt advocate Ilse Buyst die, samen met Liliane Verjauw, de belangen van moordverdachte John V. verdedigt. Dus lieten ze de zitting van de raadkamer, die de aanhouding van John V. met een maand kan verlengen, met een week uitstellen. Op 21 februari wordt de moordzaak dus opnieuw opgeroepen. De verdachte, die gisteren vanuit de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat was overgebracht, had zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met het verzoek van zijn advocaten. Een gerechtspsychiater is er nog niet aangesteld. “Dat kan in een later stadium van het onderzoek nog gebeuren”, zegt advocate Buyst.

“Slecht geheugen”

Het lichaam van Shashia werd vorige week donderdag in de tuin van John V.’s appartement in de Van Stralenstraat in Antwerpen gevonden. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek was de jonge vrouw gewurgd en werd ze vervolgens naakt begraven. Mogelijk was ze ook verkracht. Op haar lichaam zijn sporen van sperma aangetroffen.

In de dagen na de moord op Shashia deed John V. er alles aan om zichzelf een alibi aan te meten. Hij gebruikte haar gsm om met zichzelf te chatten op Facebook. Zo wilde hij de speurders op een dwaalspoor brengen door te laten blijken dat het slachtoffer hun afspraak afgezegd had. John V. stuurde met haar toestel ook sms-berichten naar haar beste vriend en chatte onder zijn eigen naam met de vader van het meisje.

John V. houdt voorlopig vol dat hij een slecht geheugen heeft. Geconfronteerd met de bewijslast verklaarde hij dat hij hoopte dat hij niets gedaan had.

Afscheid in intieme kring

De afscheidsplechtigheid van Shashia vindt vrijdag om 12u in intieme kring plaats. Nadien krijgt ze een plekje op de begraafplaats van Heist-Station. Familie en vrienden zullen nakaarten in Demonty in Heist-op-den-Berg, de binnenspeeltuin waar Shashia werkte.