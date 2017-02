Stadsdienst speelt trouwfoto’s kwijt: Afghaanse Antwerpenaar vraagt 35.000 euro schadevergoeding

Hayati Esmatollah, de Afghaanse Antwerpenaar van wie de trouwfoto’s verloren zijn geraakt op de dienst Schijnhuwelijken, vraagt een schadevergoeding van 35.000 euro. “De kostprijs van mijn trouwfeest”, zegt Hayati.

Om aan te tonen dat zijn huwelijk in Afghanistan geen schijnhuwelijk was, bracht de Afghaanse Antwerpenaar Hayati Esmatollah vorig jaar zijn trouwfoto’s binnen bij de bevoegde stadsdienst. Het ging om de originele dvd’s met alle foto’s van zijn huwelijk in Afghanistan. Er werd hem toen verzekerd dat dergelijke zaken niet verloren zouden geraken, maar het gebeurde toch.

De medewerkers van de dienst Schijnhuwelijken hebben zich al verontschuldigd, maar van de foto’s is er nog steeds geen spoor. De ombudsvrouw, bij wie Hayati klacht had ingediend, achtte zijn klacht gegrond en raadde hem aan om een schadevergoeding aan te vragen.

35.000 euro

Hayati, die eerst niet van plan was om op die vraag in te gaan, heeft deze week dan toch het formulier bezorgd aan de juridische dienst van de stad Antwerpen. Hij vraagt 35.000 euro, de kostprijs van zijn trouwfeest in Afghanistan. “Ja, dat is veel geld, maar het was dan ook een groot trouwfeest”, zegt Hayati. “Dat is bij ons gebruikelijk. Er waren meer dan tweeduizend genodigden.”

Het Antwerpse stadsbestuur kan niet reageren op lopende rechtszaken. Er wordt nu een advocaat aangesteld die het dossier verder zal behandelen. De stad heeft wel actie ondernomen om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden. Zo worden originele stukken niet meer aanvaard.