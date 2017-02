BMW investeert in nieuwe leslokalen

Bornem - De BMW Group Belux in Bornem heeft twee nieuwe leslokalen in gebruik genomen. Goed voor een investering van 450.000 euro. En dat is nodig want autotechnieker is een knelpuntberoep.

Hoewel autotechnieker een beroep met toekomst is, is er een nijpend tekort aan techniekers. “Volgens de VDAB zijn er elk jaar zo’n 2.500 openstaande vacatures. Autotechnieker is een knelpuntberoep. Maar de autotechnieker van vroeger is niet meer te vergelijken met die van vandaag. Ik durf gerust te zeggen dat autotechnieker een sexy beroep is geworden”, zegt Pieter De Wit van de BMW Group. “Maar we zien ook vandaag nog steeds dat het lang duurt vooraleer we goed opgeleide techniekers vinden voor onze BMW en Mini-concessiehouders. Daarom doen we er alles aan om de opleiding voor studenten aantrekkelijker te maken en geven we hier in Bornem opleidingen. Hier kunnen studenten kennismaken met het nieuwste materiaal en ook nieuwe auto’s om aan te werken. Gewone auto’s, maar ook elektrische voertuigen.”

In drie jaar tijd kregen al een honderdtal jongeren uit zeven Vlaamse en Brusselse scholen een opleiding bij BMW. “Dit jaar alleen zullen daar 69 jongeren uit zes verschillende scholen bijkomen. Het hoogste aantal ooit. En om hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden hebben we nu geïnvesteerd in twee hypermoderne leslokalen en een grote bijhorende praktijkruimte. Daarnaast hebben we ook een autolift gebouwd om de voertuigen vanop het gelijkvloers tot op de eerste verdieping te krijgen.”

Autotechniekers werken vandaag de dag evenveel met een computer dan met een oliefilter of remschijven. De samenwerking tussen BMW en de scholen werpt geleidelijk aan ook haar vruchten af. “De scholen met wie we de voorbije jaren samenwerkten bevestigden ons dat er dankzij dit project steeds meer inschrijvingen zijn voor hun opleidingen autotechniek. En dat is alleen maar toe te juichen”, gaat Pierre De Cannière verder.