Michel Van den Brande volgt logopedielessen

De grootverdiener Michel Van den Brande doet er alles aan om zijn imago te verbeteren. Na een opmerking van Radio 2 besloot hij logopedielessen te volgen om zijn uitspraak te verbeteren. Oefening baart kunst, volgens hem, ook bij de happy few.

Maar dat is niet alles in 'The Sky is the Limit'. Van den Brande wil ook dringend komaf maken met zijn imago als “brulboei”. Daarom schenkt hij Sofie een cadeau “recht uit zijn hart”. En dat is absoluut niet gratis, maar ze mag zelf kiezen. “Zeg zot, dat ga je nu toch niet geven. Meen jij dat nu?”