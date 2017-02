Kempense kinderarts riskeert half jaar met uitstel voor dood Nederlands jongetje

Laakdal - Het openbare ministerie in de rechtbank van het Nederlands-Limburgse Maastricht heeft dinsdag een celstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 5.000 euro gevorderd voor een 59-jarige kinderarts Magda S. uit Laakdal. Dat werd vermeld op de website van de regionale zender L1 Limburg. De vrouw, die indertijd werkzaam was in het toenmalige Orbis-ziekenhuis in Geleen, moest dinsdag terechtstaan voor de dood door nalatigheid van de 10-jarige Dean Weerts uit Born. De jongen overleed in mei 2013 aan de gevolgen van een hersenbloeding.

De jongen had al enkele maanden klachten over hoofdpijn. Hij werd met hoofdpijn en symptomen van braken opgenomen in het ziekenhuis, waar men uitging van een migraineaanval. De symptomen werden vervolgens erger. Volgens de openbare aanklager had de arts op Hemelvaartsdag een ct-scan moeten laten nemen, maar dat gebeurde niet. Indien dat wel gebeurd was, dan zou de jongen nog gered kunnen zijn.

Kinderarts Magda S. meende dat er toch iets anders aan de hand was dan alleen migraine. Ze opteerde voor een mri-scan, die pas de volgende ochtend plaatsvond in plaats van een onmiddellijke ct-scan. ‘s Avonds liep het mis en moest Dean Weerts gereanimeerd worden. In het Academisch Ziekenhuis van Maastricht onderging de jongen op 10 mei 2013 nog een spoedoperatie, maar dat mocht niet meer baten. Uit de autopsie bleek dat hij een hersenbloeding had gehad.

Volgens de verdediging is er geen sprake van nalatigheid. Haar advocaat meent dat eerder het Medisch Tuchtcollege zich over de zaak moet buigen dan een strafrechtbank. De vrouw is momenteel nog werkzaam in een ziekenhuis in het Surinaamse Paramaribo.