Nu ook groente in Stadsbrouwerij

Antwerpen 2018 / Lier / Antwerpen - In Stadsbrouwerij De Koninck kan u vanaf april ook groentepakketten kopen. Daarvoor zorgen Ole Deschout en Maaike Mussche van Ons Logisch Voedsel.

Ole Deschout en Maaike Mussche hadden met hun bedrijf Ons Logisch Voedsel al geregeld een groentekraampje in de Stadsbrouwerij. Vanaf april zorgt het stel voor wekelijkse aanvoer. Elke dinsdag- en donderdagnamiddag verkopen ze wat ze zelf biologisch hebben geteeld op hun stuk grond in Lier. De natuur zorgt zelf voor variatie in de aanvoer.

Een deel van de oogst is gereserveerd voor restaurants. De rest belandt in oogstaandelen van Antwerpse gezinnen. Voor een aandeel (aan een vaste som voor de hele periode) krijg je van april tot december een pakket ‘oogst van de week’. Natuurlijk kan je ook een los pakket aanschaffen.

www.onslogischvoedsel.be

