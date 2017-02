Cafébaas 11 maanden onschuldig in cel, broer krijgt zes jaar

Turnhout - Een cafébaas uit de Otterstraat in Turnhout is in Gent vrijgesproken van drugshandel. Hij zat elf maanden in voorarrest.

Kamal A.M. werd midden maart vorig jaar onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter in Gent. Zijn café Atlas werd binnenstebuiten gekeerd.

De cafébaas zou volgens de speurders deel uitmaken van een internationale drugsbende. Het kopstuk was Azdine A.M. uit Turnhout, de broer van Kamal. Hij kreeg zes jaar effectief. Negen andere beklaagden kregen straffen tussen de vijf jaar en tien maanden. 127.000 euro werd verbeurd verklaard.

Tegen Kamal A.M. was drie jaar gevorderd, maar hij kreeg de vrijspraak. “Elf maanden zat hij in voorarrest. Een schande”, zegt meester Peter Janssens. “In een afgeluisterd telefoongesprek zouden drugs worden bezorgd in de Otterstraat. Mijn cliënt zou de leverancier zijn. Als het parket niet in beroep gaat, bekijken we of we een schadevergoeding kunnen bekomen van de Belgische Staat. Mijn cliënt heeft zijn café moeten sluiten en zijn vrouw en twee kinderen werden elf maanden aan hun lot overgelaten.”