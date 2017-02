Mechelse seksuologe wil met blog taboes rond seksualiteit doorprikken

het Simply LoVe-project van seksuologe Vanessa Muyldermans (36) is dinsdagnamiddag in de trouwzaal van het stadhuis uit de startblokken geschoten. De Mechelse is de bezieler van de gelijknamige blog die focust op liefde, relaties en seksualiteit. “Er is nood aan een forum waar iedereen correcte informatie kan bekomen op een eerlijke en vooral leuke manier”, stelt ze.