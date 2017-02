Herentals - Meisjes plagen is liefde vragen. Ook als dat meisje intussen 80 lentes op haar teller heeft staan. Ze mag dan nog pril zijn, de liefde tussen Alfons (86) en Hilda (80) is onmiskenbaar. Want op liefde staat geen leeftijd.

“Ken jij een beest met twee tanden en vijftig ogen?”, vraagt Alfons. “Nee? Een bus met bejaarden.” Het is geen wonder dat het personeel van woonzorgcentrum Vogelzang in Herentals hun Alfons Driessen (86) ...