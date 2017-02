Europees Parlement wil onderzoek naar verdeling prijzengeld in de F1

Het Europees Parlement heeft vandaag beslist dat er een onderzoek naar de verdeling van het prijzengeld in de Formule 1 moet komen.

Ruim anderhalf jaar geleden stapten de F1-teams Sauber en Force India naar het Europees Parlement om te ijveren voor een onderzoek naar de verdeling van het prijzengeld in de Formule 1. Volgens beide teams, die al langere tijd in financiële moeilijkheden verkeren, zou er sprake zijn van een onrechtmatig verdeling van het prijzengeld plaatsvinden waarbij de grotere teams structureel bevoordeeld worden.

Het onderwerp werd door de Britse minister Anneliese Dodds op de agenda van het Europees Parlement geplaatst en dat besliste met een ruime meerderheid dat er een onderzoek zal ingesteld worden naar de verdeling van het prijzengeld.

Normaal zijn er 751 zetels in het Europees Parlement maar er waren vandaag slechts 709 aanwezigen. 467 parlementsleden stemden voor een onderzoek van de verdeling van het prijzengeld in de F1, terwijl 156 parlementsleden tegen stemden. 86 parlementsleden onthielden zich tijdens de stemming.

"Ik ben tevreden dat het Europees Parlement vandaag mijn vraag naar een volledig en onmiddellijk onderzoek heeft gesteund en dit wat betreft concurrentieverstorende praktijken in de Formule 1," aldus Anneliese Dodds, de Britse minister die het verzoek had ingediend. "Enkele weken geleden was Manor Racing het jongste team dat ten onder is gegaan nadat de curatoren geen koper vonden."

"De kleinere teams worden oneerlijk bestraft door een oneerlijke verdeling van het prijzengeld waarbij de grootste teams meer geld krijgen, zelfs wanneer ze als laatste in de race eindigen."

Dodds verwijst daarmee naar ondermeer de de bonussen die teams zoals Ferrari, Mercedes en Red Bull krijgen voor hun aanwezigheid in de Formule 1. Dodds liet ook nog verstaan dat er bezorgdheid heerst over de verkoop van de Formule 1 aan het Amerikaanse Liberty Media.

Het Europees Parlement kan nu een onderzoek instellen, al betekent dat nog niet dat dit onderzoek onmiddellijk in gang wordt gezet.

