Daarom stopt de schrijver van gelukskoekjes ermee

Of je nu een fervent lezer bent of niet, de kans is groot dat je ooit al eens het werk van Donald Lau hebt gelezen. Meer dan dertig jaar was hij de schrijver van de gelukskoekjes bij Wonton Foods, de grootste producent van gelukskoekjes in Amerika. Maar nu stopt Lau ermee.

De reden voor zijn ontslag is opvallend. Lau heeft naar eigen zeggen namelijk last van een writer’s block. “Gewoonlijk schrijf ik zo’n honderd tekstjes per jaar”, zegt hij. “Maar het afgelopen jaar waren dat er slechts twee of drie per maand.”

Omdat zijn job zo belangrijk is, heeft hij al een nieuwe schrijver opgeleid: James Wong. “Ik heb de pen doorgegeven aan hem. Het is zijn verantwoordelijkheid nu. Hij moet de mensen vanaf nu hoop of een glimlach bezorgen.”