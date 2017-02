Mag je verpakking achterlaten in supermarkt of niet? Niemand weet het

Verpakking mag in de winkel worden achtergelaten en zelfs teruggebracht, zo zei minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) vanmiddag in het Vlaams Parlement. Dat was niet afgesproken, reageert sectorfederatie Comeos.

Schauvliege werd vandaag in het Vlaams parlement ondervraagd door Hermes Sanctorum (Onafhankelijk), Bart Nevens (N-VA), Gwenny De Vroe (Open Vld), Steve Vandenberghe (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen) over het achterlaten van verpakkingsmateriaal in de supermarkt. In het kader van het afvalonderzoek van Radio 2 verklaarde Schauvliege vorige week dat verpakking in de winkel mag worden achtergelaten en zelfs mag worden teruggebracht. Dat is het gevolg van een decreet uit 2008. Volgens sectorfederatie Comeos is in de interregionale verpakkingscommissie echter afgesproken om dat terugbrengen niet in de praktijk te brengen.

De verwarring over het afvalbeleid zorgt voor sorteermoeheid, mensen weten niet wat ze moeten doen en gooien hun afval dan maar gewoon in de restzak. Dat zei Bart Nevens (N-VA) dinsdag in een debat met minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in het Vlaams parlement.

“Consumenten hebben nood aan duidelijkheid en die is er nu niet”, hekelde Bart Nevens. “Ik vrees dat we vandaag, door alle pistes die worden bewandeld, mensen afstoten van de sorteerboodschap. Neem nu de blauwe zak, er is tot vandaag nog steeds geen duidelijkheid wat daarin mag.”

Lakse houding

“Ik wil heel uitdrukkelijk zeggen dat die verwarring niet vanuit het beleid komt”, reageerde Schauvliege. “De sector is zelf beginnen communiceren over het feit dat er andere afspraken zouden zijn. Ik ontken dat formeel. Er zijn geen afwijkende afspraken gemaakt in de verpakkingscommissie.”

Volgens de minister is er ook nog geen contact geweest met Comeos sinds de uitspraken in de media van vorige week. Dat is een lakse houding, vond onder meer Wouter Van Besien. “Ik zou denken dat je in zo’n situatie onmiddellijk de telefoon grijpt.”

“Het is duidelijk dat Comeos, Unizo en anderen het helemaal niet eens zijn met wat u zegt. Het valt dan ook te betwijfelen dat handelaars de recipiënten zullen voorzien die het mogelijk moeten maken om afval terug te brengen”, besloot Hermes Sanctorum.