Een ei bakken? Dat kan in Australië op de motorkap

Australië heeft al enkele weken te kampen met een zware hittegolf. De temperaturen zijn er sinds 26 januari tot 12 februari in de namiddag niet meer gezakt onder 41 graden. Maar met behulp van een pan en de motorkap van een politiewagen weet deze agent alsnog handig gebruik te maken van de hitte.

De agent uit Birdsville besloot om een ei te bakken op de motorkap van zijn wagen. Een collega van de man nam het opmerkelijke moment op via zijn smartphone, waarna de beelden al snel werden gedeeld op de sociale media van het korps. Sindsdien is het filmpje al meer dan drie miljoen keer bekeken. Normaliter krijgt het dorp in februari te maken met maximumtemperaturen van ongeveer 38 graden.