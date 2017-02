Fernand Huts haalt opvolger van spektakelmusical ‘14-18’ naar Katoen Natie

De opvolger van spektakelmusical 14-18 krijgt 40-45 als titel. De musical zal het verhaal vertellen van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Katoen Natie-baas Fernand Huts gaat een grote zaal bouwen, speciaal voor de productie. Voorheen vond dit plaats in de Mechelse Nekkerhallen.

De spektakelmusical14-18 was in 2014 een gigantisch succes met ongeveer 335.000 toeschouwers. “Het was overweldigend”, zei Studio 100-baas Gert Verhulst er toen over. “Avond na avond staande ovaties, ontelbare positieve reacties van ontroerde toeschouwers. Dankzij al die enthousiaste mensen zijn we al zeer snel beginnen te dromen over een opvolger. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze nieuwe musical een verhaal gaan vertellen dat minstens zo aangrijpend is, maar tegelijkertijd toch helemaal anders.”

De regie van die opvolger zal in handen zijn van Frank Van Laecke, de man die ook al Daens en 14-18 regisseerde. De titel wordt 40-45. Speciaal voor de productie wordt uitgeweken naar Singelberg in Beveren, want de Nekkerhallen zijn te klein geworden. Studio 100 krijgt hiervoor de hulp van Fernand Huts van Katoen Natie, die speciaal voor de gelegenheid een grote zaal bouwt.

De première staat gepland voor 2018, exact honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog en het moment waarop de kiem voor de Tweede Wereldoorlog werd gelegd.