Ranst - Dirk Tieleman volgde het ontstaan van het fundamentalisme als journalist van op de eerste rij. Hij spreekt over het warrige doolhof van het Midden – Oosten op maandag 20 februari vanaf 14u in Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 in Broechem.

Tieleman was onlangs nog in Iran en Afghanistan, schreef boeken over het onderwerp en maakt de luisteraars wegwijs in de prille revoluties in Egypte en Syrië. Een ticket voor deze laatste voordracht uit de reeks kost 7 euro

Erik.dutoit@pandora.be