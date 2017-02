Afschaffing ecocheques is nog niet voor nu

Brussel - De afschaffing van de ecocheques verdwijnt voor een maand in de koelkast. De commissie Sociale Zaken besliste dinsdag advies te vragen aan de Raad van State en de sociale partners binnen maximaal 30 dagen. "Om de druk hoog te houden", diende commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne een amendement in om ook de maaltijdcheques te vervangen door nettoloon. Zuhal Demir (N-VA) reageerde misnoegd op het uitstel.

De vier meerderheidspartijen (N-VA, MR, CD&V en Open Vld) hebben een wetsvoorstel klaar om vanaf volgend jaar de ecocheques te vervangen door een nettobedrag. Ongeveer 1,45 miljoen Belgen ontvangen elk jaar ecocheques, voor maximaal 250 euro per jaar.

De discussie over de afschaffing loopt al jaren. De regeringspartijen willen er van af omdat ze veel kosten en rompslomp met zich meebrengen. Zo betalen werkgevers administratieve kosten en handelaars commissies. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat werknemers de cheques vergeten uit te geven. "In de 21ste eeuw moet werk niet worden vergoed door bonnen, ook niet door elektronische", zei Stefaan Vercamer (CD&V).

Nieuwe argumenten vielen tijdens de bespreking dinsdag niet te horen. Toch kwam het niet tot een stemming. Zo ging Vercamer er mee akkoord de sociale partners nog eens te horen. Dat ze tegen de afschaffing gekant zijn, is intussen bekend. "Zij vragen nog eens te worden gehoord. Ik ben beleefd opgevoed en heb een grote loyauteit tegenover de sociale partners", lichtte de CD&V'er zijn standpunt toe. "Bovendien staan we niet onder tijdsdruk".

Mede-indiener David Clarinval (MR) drong aan op advies van de Raad van State. Zo wil hij zekerheid dat het bedrag van de ecocheques dat netto wordt uitgekeerd, nadien geen brutobedrag wordt dat onderhevig is aan sociale bijdragen. Daarnaast moet de Raad van State duidelijkheid scheppen of door de afschaffing, het systeem niet moet worden uitgebreid naar andere sectoren die de ecocheque vandaag niet hanteren. Clarinval wil ook weten of er geen overgangsmaatregelen nodig zijn, om "perverse effecten door een te bruuske overgang te vermijden".

Egbert Lachaert (Open Vld) toonde begrip voor de bekommernissen van zijn liberale collega, maar drong aan op een strak schema. "Als de sociale partners intussen hun advies willen geven", dan kan dat volgens hem. Commissievoorzitter Van Quickenborne stelde daarom voor de Raad van State een advies binnen de dertig dagen - "en geen dag meer" - te vragen. Intussen kunnen de sociale partners schriftelijk advies uitbrengen.

N-VA'ster Demir was not amused over het uitstel en drong aan op een stemming. "We hebben de belangengroepen en de lobbyisten al tien keer gehoord. Als we nu terugkrabbelen omdat dezelde belangengroepen en lobbyisten met dezelfde argumenten komen aandraven, maken we niet alleen het parlement belachelijk, maar onszelf ook verdacht". Ze herinnerde eraan dat de sociale partners amper twee maanden geleden hun tegenargumenten hebben overgemaakt.

Van Quickenborne gaf eveneens aan dat er een "zeer grote lobby" weerwerk biedt tegen de vervanging van de ecocheques. "Hun business bestaat eruit geld te verdienen aan een inefficiënt systeem, maar dit parlement is autonoom en zal zelf beslissen", verzekerde de Vlaamse liberaal. Hij kondigde een amendement aan om ook de maaltijdcheques door nettoloon te vervangen.

Ook Veerle Wouters (Vuye en Wouters) heeft een voorstel in die zin klaar. Binnen de meerderheid bleken eveneens CD&V en N-VA voorstander van de afschaffing van de maaltijdcheques. De MR sprak zich daar niet over uit. Het is afwachten of er op 21 maart, wanneer het voorstel opnieuw op de agenda staat, tot een stemming zal komen. Demir leek daarvan niet overtuigd.