Openluchttheater strikt Franz Ferdinand

Deurne - Het Openluchttheater in het Deurnese Rivierenhof heeft de eerste naam voor zijn nieuwe culturele seizoen bekendgemaakt. De Schotse rockband Franz Ferdinand zal zijn opwachting maken tussen de meer dan 40 voorstellingen.

Franz Ferdinand is sinds 2004 een vaste waarde in de rockscene, toen ze met hun hitsingle ‘Take Me Out’ de wereld veroverden. Sinds hun doorbraak doen ze menig Belgisch zomerfestival aan, zoals passages op Pukkelpop en Rock Werchter.

Het meer intieme Openluchttheater Rivierenhof zal op woensdag 30 augustus het decor vormen voor een optreden van de populaire band. Tickets zijn vanaf woensdag beschikbaar om 13 uur. Voor meer info kan je terecht op de website van het Openluchttheater.