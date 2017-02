Sportvliegtuigje stort neer in Wallonië: piloot lichtgewond

Chimay - De piloot van het sportvliegtuigje dat dinsdagmiddag gecrasht is in Couvin, is bij die crash lichtgewond geraakt. Dat meldt de burgemeester van Couvin, Raymond Douniaux (PS).

“De piloot zou er niet zo erg aan toe zijn als eerder gemeld. Hij is bij bewustzijn. Hij raakte gewond aan de benen en is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Chimay.”

Het toestel, een Yakovlev Yak-52, was opgestegen op het vliegveld van Cerfontaine, met één persoon aan boord. Dat meldt de verantwoordelijke van Gravity Park, een recreatiepark op die luchthaven. De man, een ervaren piloot, zou rond 11.30 uur te maken gekregen hebben met een motorpanne, zegt de burgemeester. Die informatie is echter nog niet bevestigd door het parket.

Volgens Douniaux is het het eerste luchtvaartongeval op het grondgebied van Couvin.