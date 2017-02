Een mooie huid? Vrijen is de boodschap

Streef je naar een mooie huid, dan is het belangrijk dat je jouw lichaam niet te vaak wast. Gebruik de tijd liever om te vrijen, want daarvan ga je stralen. Deze weetjes en andere wijsheden met een dermatologische achtergrond zijn gebundeld in ‘De Huid’, een boek van de Duitse huidspecialiste Yael Adler. Een overzicht van haar meest praktische tips.

Was je niet te vaak

Een dagelijkse douche is oké, op voorwaarde dat je overwegend water gebruikt. Water heeft een neutrale pH-waarde en droogt de huid minder uit dan zeep. Wil je toch douchegel gebruiken? Ga dan voor een geur- en kleurloos product dat zo min mogelijk schuimt. Te veel wassen met zeep waaraan allerlei aroma’s werden toegevoegd is om droogheid, jeuk of een contactallergie vragen.

Blijf weg van tatoeages

Een tatoeage bevat giftige kleurstoffen die een leven lang in de huid en het lichaam zitten. Ze kunnen slechts op omslachtige wijze en meestal niet zonder vervelende gevolgen, worden verwijderd. Je begint er volgens de schrijfster beter niet aan.

Ban smeersels uit de badkamer

We gebruiken te veel producten. Van dag- tot nachtcrèmes, scrubs, serums: het is te veel en brengt de huid uit balans. Uiteraard bestaan er middelen om het evenwicht van de huid te herstellen, maar je bent beter (en goedkoper) af als je het aantal smeersels beperkt. Mensen in de oertijd hadden ze ook niet en hadden een prima velletje. “Wat wij onze huid elke dag aandoen, grenst aan het toebrengen van opzettelijk lichamelijk letsel”, schrijft Adler.

Gezond bruin bestaat niet

Elke bruine of rode verkleuring van de huid is een wanhopige reactie van onze huid op de beschadigende uv-stralen. Na twintig à dertig jaar krijgen je de rekening misschien gepresenteerd. Het aantal huidkankerpatiënten neemt nog steeds toe. Wist je trouwens dat lippenstift beschermt tegen lipkanker?

Botox is vergif

Botox is een merknaam voor botulinetoxine, een van de sterkste gifsoorten ter wereld. Het is een zenuwgif, geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum. Het gif kwam vroeger voor in rottende wordt en kon dodelijk zijn. De stof wordt vandaag pas dodelijk als je vijftig à zeventig ampullen zou injecteren, maar het blijft een gevaarlijk goedje. Het voordeel: de huid breekt de stof na een tijdje weer af.

Kus erop los

Als je kust worden je lippen als het ware ingevet. Talg van over de rand van de lip komt op het lippenrood terecht, wordt verdeeld over de lippen en verbetert de doorbloeding en bevordert het immuunsysteem. Met andere woorden: kussen is de beste verzorging voor de lippen.

Seks doet wonderen

Seks geeft vooral de huid van dames een boost. Tijdens het vrijen maken ze meer oestrogeen aan, waardoor de huid gladder wordt. Last van puistjes? Als je vaak vrijt, zullen ze sneller wegtrekken. Nog een ander voordeel: het haar wordt voller.