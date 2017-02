Twaalf drugsbezitters opgepakt bij grootschalige controleactie

Mechelen - De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft tijdens het weekend een grootschalige controleactie gehouden in een aantal horecazaken in de politiezone. Er werden acht illegalen opgepakt en twaalf bezoekers die drugs op zak hadden.

De voorbije maanden kreeg de politie klachten over het gebruik en verkoop van verdovende middelen, wildplassen, vechtpartijen, illegale vreemdelingen, diefstallen en dronkenschap. Met de actie wil de politie de overlast terugdringen en een signaal geven aan cafébezoekers.

In totaal werden 121 personen grondig gecontroleerd. 36 personen zijn gekend voor eerder gepleegde feiten.

Bij de controle werden twaalf bezoekers in het bezit gevonden van een (kleine) hoeveelheid hasj, cannabis of cocaïne en werden geverbaliseerd.

Acht illegalen werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Eén zaakvoerder werd betrapt op zwartwerk, twee personen werden geverbaliseerd voor zwartwerk en een bezoeker was in het bezit van een knipmes.