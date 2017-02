België moet naar Rusland in barrages om plaats in Wereldgroep I

De Belgische Fed Cupploeg speelt in de barrages om promotie naar Wereldgroep I in en tegen Rusland. Dat is het resultaat van de loting dinsdag in Londen.

Het duel vindt op 22 en 23 april plaats.

De selectie van kapitein Dominique Monami kwalificeerde zich voor de barrages door afgelopen weekend in de eerste ronde van Wereldgroep II met 1-3 te winnen in Roemenië. Rusland haalde het in Moskou met 4-1 van Taiwan.

Svetlana Kuznetsova (WTA 8) is de beste speelster van Rusland op de wereldranglijst. Met Elena Vesnina (WTA 16), Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 23), Daria Kasatkina (WTA 32) en Ekaterina Makarova (WTA 37) telt het land nog vier speelsters in de top 40. Maria Sharapova is nog geschorst tot 25 april en zal dus hoe dan ook niet tegen België kunnen aantreden.

Vorig weekend werden de Russische kleuren verdedigd door Ekaterina Makarova, Natalia Vikhlyantseva (WTA 87), Anna Blinkova (WTA 151) en Anna Kalinskaya (WTA 180).

België, twaalfde op de landenranking, was geen reekshoofd bij de loting en kon naast Rusland (3e) ook topreekshoofd Frankrijk (2e), Duitsland (6e) of Nederland (8e) treffen.

Het is geleden van 2012 dat de Belgische Fed Cupploeg deel uitmaakte van Wereldgroep I, waarin de acht beste landen van de wereld zijn verzameld.