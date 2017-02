Hans heeft zijn plaats heroverd in de groep en dus moesten twee kandidaten sneuvelen in De Mol. Bouba Kalala (19) en Jolien Paepen (35) kregen een rood scherm. “Het was heerlijk om drie weken offline te gaan”, zegt Jolien over het avontuur.

“Het leven is geen ponykamp”, zei Bouba toen hij vroegtijdig zijn koffers mocht pakken in De Mol. De 19-jarige student uit Wolvertem lacht als we hem om uitleg vragen. “Het is gewoon niet fijn om weg ...