Single vrouw zegt online daten vaarwel, maar wordt overstelpt met 'goede raad'

De Amerikaanse Charlie Sierra Bravo (49) had na een paar maanden en enkele mislukte dates meer dan genoeg van de datingwebsite Match. Omdat het haar alleen maar geld kostte, zei ze het vaarwel, maar niet zonder eerst een tekstje te plaatsen over het waarom. Vervolgens werd ze echter overstelpt door berichten van mannen die haar advies wilden geven en meenden te weten waarom ze niet goed in de markt lag.

"Dit zijn mijn laatste weken hier. Het is niet echt een productieve plaats voor mij geweest om iemand interessant te ontmoeten dus ik ga er niet langer geld aan verspillen. Ik wens jullie allemaal veel geluk." Met die boodschap nam Charlie Sierra Bravo afscheid van de datingwebsite Match. Voor ze het goed en wel besefte, puilde haar inbox echter uit van berichtjes van mannen die zich blijkbaar ongevraagd geroepen voelden om haar 'advies' te geven.

Enkele onder hen gingen wel heel ver. Zoals een zeker Matt. "Hij wou mij laten weten dat ik geen dates kon krijgen omdat ik te groot en te mooi ben", zegt ze. "Bovendien wist hij me ook nog te vertellen dat mijn profiel te intimiderend was. Op mijn profiel had hij ook gelezen dat ik van skiën hou en omdat je volgens hem makkelijk versierd kunt worden op de skilift, stelde hij voor dat ik er betere outfits zou dragen. Zijn stroom aan berichten werd uiteindelijk afgesloten met de mededeling dat ik me er maar over moest zetten en met hem op date gaan."

Perplex

In plaats van hem van een repliek te dienen, bedankte ze hem voor de 'goede raad', maar ze deelde wel het verhaal op de website. "Ik apprecieer het als ik goede raad krijg als ik er om heb gevraagd. Maar in dit geval had ik daar helemaal niet om gevraagd, ik was gewoon klaar om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Ik stond er echt perplex van dat er zoveel mannen dachten dat ik hun raad nodig had."