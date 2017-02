Diamantsector steunt Moeders voor Moeders

Borgerhout - De Antwerpse diamantsector overhandigde maandag een cheque van 10.000 euro aan Moeders voor Moeders, een vzw die zich inzet voor gezinnen met jonge kinderen in financiële moeilijkheden. Het bedrag is het resultaat van een eindejaarsactie van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC).

“We beslisten om in 2016 geen kerstkaarten en geschenken uit te sturen, maar dat bedrag opzij te houden”, legt woordvoerster Margaux Donckier uit. “Zestien ambassadeurs uit de sector draaiden ook een dag mee als vrijwilliger. Het filmpje dat we daarover maakten, deelden we op sociale media. Voor elke like, share en view stopten we 20 eurocent in de spaarpot.”

Bij Moeders voor Moeders zijn ze blij met het bedrag. “Wij leven enkel van giften. Elke euro is dus welkom.”