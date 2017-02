Verdachte vlucht weg net voor uitspraak de rechtbank uit

Antwerpen - Een bizar tafereel in het Antwerpse justitiepaleis gisteren. Omdat hij zag aankomen dat hij onmiddellijk zou worden aangehouden, stapte Jawad O. (27) plots snel weg uit de rechtszaal. De rechtbank had zich net teruggetrokken in beraad, toen Jawad O. zijn kans schoon zag om de benen te nemen.

De aanwezige politiemensen schoten pas in actie toen zijn onmiddellijke aanhouding officieel werd bevolen. Ze konden Jawad O. overmeesteren net toen hij in zijn auto wilde stappen op de parking van het justitiepaleis. Hij werd geboeid naar de gevangenis gebracht, waar hij onmiddellijk aan zijn straf kon beginnen.

Van de acht beklaagden waren Khalid M. en Jawad O. de enigen die naar het vonnis in de zaak van The Way of Life kwamen luisteren. Die laatste kreeg 4,5 jaar cel omdat de rechtbank niet geloofde dat hij naar Turkije was gereisd om “zijn tanden te laten verzorgen”. Een zware straf, die de federale procureur deed vermoeden dat Jawad O. niet op een gevangenisbriefje zou wachten en het land zou proberen te ontvluchten. De procureur vorderde daarom de onmiddellijke aanhouding.

Jawad O. is de jongere broer van de voormalige imam van de Al-Buraqmoskee in Mechelen, voor wie jihadexpert Montasser AlDe’emeh een deradicaliseringsattest opstelde. Zijn broer hoopte Jawad met het attest weer vrij te krijgen na zijn aanhouding. AlDe’emeh, de imam en de advocaat van Jawad O. werden in het najaar van 2016 veroordeeld voor schriftvervalsing, maar gingen in beroep. Jawad O. werd in de zaak vrijgesproken.