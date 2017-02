Amerikaanse Playboy grijpt terug naar naaktmodellen

Na goed een jaar met ‘verhulde’ modellen, grijpt de Amerikaanse editie van Playboy terug naar volledig naakt. Cooper Hefner, chef creatie en zoon van blootbladstichter Hugh Hefner, omschreef de beslissing maandag op Twitter als een vergissing.

Fans van het bekendste mannentijdschrift ter wereld onthaalden de aankondiging van de koerswijziging vanaf februari 2016 met ongeloof en ook met verbazing. Zo bleef in alle andere edities alles bij het oude.

“Ik ben de eerste om toe te geven, dat de wijze waarop het blad met naaktheid is omgegaan, niet van deze tijd was, maar naakt volledig bannen, was verkeerd”, schrijft Hefner nu. “Vandaag nemen wij onze identiteit opnieuw op, en we winnen terug wie we zijn”, luidt het.

Volgens de officiële twitteraccount van het blootblad zal de cover van maart-april voorzien zijn van de hashtag #NakedIsNormal (naakt is normaal).