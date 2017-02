Somers beste burgemeester ter wereld: "In tijden van terreur brengen we hoop"

Mechelen - Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) mag zich twee jaar lang de beste burgemeester van de wereld noemen. Als eerste Belgische politicus ooit krijgt hij de World Mayor Prize. Waarom net hij won? "In tijden van terreur brengen wij hoop", zegt hij.

De opvang en de integratie van immigranten: dat was ditmaal het thema voor de award van de City Mayors Foundation. De Mechelse burgemeester haalde het uiteindelijk van zijn collega's uit het Duitse Lahr en de Griekse hoofdstad Athene. “Voor een middelgrote stad als de onze een hele eer, al relativeer ik deze erkenning tegelijk ook sterk. Er zijn in de wereld veel burgemeesters die het beter doen dan ik”, reageert Bart Somers.

Hij draagt de erkenning op aan alle Mechelaars die hebben bijgedragen aan de omwenteling in zijn stad. “Van een eerder verwaarloosde stad naar een van de aantrekkelijkste in België”, luidt het bij de organisatie van de World Mayor Prize. “En dat is niet alleen mijn verdienste, maar die van alle mensen van goede wil”, zegt Somers. “We zijn in Mechelen, een stad met 138 nationaliteiten, uit een diep dal geklommen. Tegelijk slagen wij erin om rond diversiteit een positief verhaal te schrijven. In tijden van terreur en vertwijfeling brengen we hoop.”